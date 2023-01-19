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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي والوداد والترجي يشاركون في دوري السوبر الإفريقي

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الافريقي استقر بشكل رسمي على مشاركة 3 أندية في دوري السوبر الإفريقي، والذين سيضم 8 فرق فقط، وأن من حق الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي وكذلك أي بطولة آخرى سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك لجنة قامت بزيارة كل منشآت الأهلي وغرفة الملابس وملعب مختار التتش".

وتابع: "الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي تم حسم مشاركتهم بشكل رسمي، وسيتم اختيار نادٍ واحد من كل دولة، وستلعب على مجموعتين، وكل موسم سوف تزيد عدد الفرق".

وأضاف: "دوري السوبر الافريقي سيكون البطولة رقم 1، وستحصل الأندية على عائد مالي كبير، وسيتم تحديد نظام البطولة لاحقا".

وأكد: "بطولة السوبر الافريقي سيؤهل لمونديال الاندية وكذلك دوري الابطال، والتي تلقى اهتماما كبيرا من الاتحاد الدولي، كما أنه سيتم تغيير نظام كأس العالم للاندية مستقبلا".

وأتم: "الأهلي سيعلن عن الراعي الخامس ربما يكون مصري، والأربعة السابقين من خارج مصر كلهم من لبنان والامارات والسعودية".

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