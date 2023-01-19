حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 يناير

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 19-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.



حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى