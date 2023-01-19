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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة من العيار الثقيل| حتحوت يكشف بديل فيريرا في الزمالك.. تفاصيل

فيريرا
فيريرا

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة من العيار الثقيل، حول دخول الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال السعودي، ضمن ترشيحات تولي الجهاز الفني لنادي الزمالك بالفترة المقبلة.

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وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي«صباحكم رياضة»  على إذاعة الشباب والرياضة: «إدارة نادي الزمالك ترى أن فيريرا قدم كل ما لديه داخل النادي، وبدأ الأداء والنتائج في تراجع مستمر مؤخرًا، ولكن لديه فرصة حتى مباراة القمة المقبلة، من أجل تعديل مسار الفريق، والتأكيد على قدرته في الاستمرار» .

وأضاف: «دياز هو أول المرشحين لخلافة المدير الفني حال رحيله، خاصةً أن هناك مطالبات من جماهير الهلال بمغادرة المدير الفني الأرجنتيني عن منصبه بسبب تراجع المستوى، ولكن يبقى راتب المدرب الكبير هو العائق حتى الآن».

وأشار هاني حتحوت، إلى أن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر بنسبة كبيرة على تواجد يوسف أسامه نبيه مهاجم الفريق، في التشكيل الأساسي أمام الأهلي، بقمة الدوري.

وتابع حتحوت: «المدير الفني يؤمن بقدرات اللاعب الشاب، وسيكون متواجدا بنسبة كبيرة في التشكيل بجانب سيف الجزيري، لقيادة خط الهجوم».

واختتم: «محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، سوف يتواجد بجوار نبيل عماد دونجا، في منطقة وسط الملعب، خلال المباراة المرتقبة». 

هاني حتحوت رامون دياز الهلال السعودي نادي الزمالك فيريرا

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