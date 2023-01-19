منطقة اليورو تعود لتسجيل فائض في ميزان المعاملات الجارية في نوفمبر

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الخميس أن منطقة اليورو عادت لتسجيل فائض في ميزان المعاملات الجارية في نوفمبر بدعم تحسن نشاط السلع والخدمات.



وسجلت المنطقة فائضاً معدلاً 13.6 مليار يورو بعد عجز 0.5 مليار في الشهر السابق، ومن المرجح أن هذا يعود لتراجع أسعار الطاقة التي قلصت تكلفة الواردات.



وظلت منطقة اليورو تحقق فوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية لسنوات، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة في العام الماضي دفعها لعجز نادر الحدوث، ويبدو أن الاتجاه عاد نحو تسجيل فوائض على أساس شهري.