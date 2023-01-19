بث مباشر.. احتفالية مركز الوافدين بالأزهر لتكريم أوائل مسابقة مئذنة الشعر العربي

انطلقت منذ قليل، احتفالية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، لتكريم الأوائل الفائزين في مسابقة "مئذنة الشعر العربي" في موسمها الثالث 2022، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك في احتفالية التكريم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار الإمام الأكبر لشئون الوافدين، ولفيف من قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمات الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس لجنة التحكيم، والدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالإضافة لعدد من الفقرات التي تتضمن تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الفائزين لبعض قصائدهم، وسيتم توزيع الجوائز على الأوائل وتكريم المحكمين والمدقق اللغوي للديوان.

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