خطوة جديدة نحو الحسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، آخر تطورات اهتمام نادي الزمالك، بالتعاقد مع عبد الله السعيد، نجم نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر مقرب من عبد الله السعيد: ملف مفاوضات الزمالك مع اللاعب لم يغلق حتى الآن.. إدارة الزمالك تتفاوض مع ملاك النادي لحسم الصفقة".

وكان عبد الله السعيد، قال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أريد اللعب في فريق جماهيري كبير، هذا سيفيدني من أجل تجديد نشاطي ودوافعي في اللعب.. رغبتي واضحة، أريد الانضمام للزمالك".

تابع عبد الله السعيد: "هل يغير تأهل بيراميدز للنهائي واقترابه من أول تتويج من موقفك؟ لا".

