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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشكتاش التركي لـ صدى البلد : موليكا باقٍ معنا ولن يرحل للأهلي

جاكسون موليكا
جاكسون موليكا

كشف نادي بشكتاش التركي عن موقفهم النهائي من بيع لاعبهم الكونغولي جاكسون موليكا للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جيهون كازانجي المدير الرياضي لـ بشكتاش في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"هل تغير موقفنا؟ لا، موليكا سيبقى معنا في بشكتاش ولن يرحل للأهلي؟".

وأضاف:" هل تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم موليكا خلال هذا الأسبوع؟ لم نتلق أي عروض من الأهلي، لا صحة للتقارير التي أشارت لوجود عرض بـ 3.5 مليون دولار أيضًا، موليكا سيبقى معنا، إنه قرار نهائي".

ويواصل النادي الأهلي سعيه للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل الاستحقاقات الهامة القادمة.

ولعل أبرز الأسماء التي يُطاردها الأهلي، هو الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، والذي ارتبط النادي بضمه منذ سنوات عندما كان لاعبًا لصفوف فريق مازيمبي.

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