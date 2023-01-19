روشن البحرية.. لوحة فنية من جمالها تحبس الأنفاس بالسعودية.. صور

تحتضن واجهة روشن البحرية بمدينة جدة، 7 ساحات متنوعة، تمتد من دوار النورس وصولًا إلى شارع جابر بن الحارث، بطول 4500 متر، وتختلف في مسمياتها وتكويناتها، لتشكل لوحة تجمع في مجملها الشكل الكامل للواجهة البحرية.



وتتميّز تلك الساحات السبع، بوجودها في واجهة روشن البحرية، والتي تخضع لأكبر مرحلة تطويرية بما تشملها من خدمات وعناصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف نسمة، موزعين على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع.



ومن الساحات التي تمثل شهرة وعلامة بارزة في واجهة روشن ساحة "النورس" كونها من الساحات الرئيسة والأكبر من حيث المساحة، واستقت مسماها من مجسم النورس الموجود بها، ويُعد أحد أبرز معالم مدينة جدة ، كذلك ساحة "الأصداف" التي سميت بهذا الاسم كونها تحوي تشكيلات عديدة مستوحاة من صدف البحر، إلى جانب احتوائها على مجسم كلمة JEDDAH" " الشهير، وعدد من النوافير أيضًا.



وتشتهر ساحة "التوحيد" بمجسم ضخم لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، لتتم تسميتها بـ"ساحة التوحيد" نسبة لهذا المجسم، كما تضم ألعاب أطفال بأنماط متنوعة، ومسجد التوحيد والنوافير، فيما تستقطب ساحة " الرمال " الأهالي والزوار باعتبارها المخصصة للسباحة من بين الساحات الأخرى، فوجود الشواطئ الرملية فيها أكسبها اسم "ساحة الرمال"، وتعد شواطئ آمنة للكبار والصغار، وتضم الألعاب المائية والنوافير في تلك الساحة أيضًا.



وتضيف ساحة " اللؤلؤ " طابعاً ثقافياً لواجهة روشن البحرية، لتميزها بوجود المتحف المفتوح الذي يضم عددًا من المجسمات الفنية المصممة بأيدي فنانين محليين، وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على تشكيلات فنية مستوحاة من اللؤلؤ، فضلًا عن وجود المرسى والنوافير وألعاب للأطفال بأنماط متنوعة.



فيما تعد ساحة "الصياد" مقصداً ونقطة تجمع للصيادين على الكورنيش، حيث أكسبت هذا الاسم لاحتواء على رصيف سقالة الصيد ببوابته الرائعة، كما تضم شواطئاً للسباحة ونادياً رياضياً وألعاباً للأطفال، وكذلك ساحة "الخليج" التي تتميز بوجود أطول نافورة تفاعلية في الكورنيش الشمالي، واستقت الاسم من كونها تشبه في تشكيلها الخارجي الخليج، كما تحوي ألعابًا شاطئية.



يذكر أن مشروع واجهة روشن البحرية، كان قد حقق جائزة الإبداع لعام 1439هـ في مجال الإبداع الحكومي، وذلك من قبل محافظة جدة، إلى جانب حصده جائزة مكة للتميز للعام نفسه في مجال التميز البيئي من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة.

