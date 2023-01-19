بعد رفع سعر توريد القمح | نقيب الفلاحين: قرار الحكومة أسعد الجميع

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن قرار الحكومة برفع سعر أردب القمح من 1000 جنيه لـ 1250 جنيها، أى بزيادة 250 جنيها عن العام المضي اسعد جميع العاملين بالشأن الزراعي، فلاحين و مسئولين.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن هذا القرار جيد، ومشجع لـ الفلاحين لزراعة القمح، وحتى يكون هناك كميات أكبر تزرع قمحا، وأن القمح من المحاصيل الأساسية، وهذا القرار سيشج على زيادة فى كمية التوريد لـ الحكومة.

وأشار إلى أن هذا القرار قطع الطريق على المستغلين و تجار السوق السوداء، الذين كانوا يشترون القمح بسعر أعلى، من أجل عمل مشكلات بالسوق.

وأوضح أن مصر بها كميات منزرعة قمحا أعلى من الماضي، وان هذا القرار سيتم تطبيقه بداية من شهر أبريل المقبل، فترة توريد القمح.