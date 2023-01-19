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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنشاء ملاعب بادل تنس وتجديد ملاعب الكرة بالتنمية الشبابية بالجزيرة

صدى البلد

وضعت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة،  "مركز شباب الجزيرة سابقا" بناء علي توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  ، من خلال لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل اول الوزارة وشريف منصور المدير التنفيذي لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة اللمسات النهائية على  إحلال وتجديد ملاعب 1،2 نجيل صناعي قانوني وانشاء  ثلاث ملاعب بادل تنس وذلك بعد التعاقد مع مكتب استشاري للبدء في التنفيذ خلال الفترة المقبلة 


وحرصت اللجنة   المشرفة علي المركز برئاسة اللواء  إسماعيل الفار  وشريف منصور المدير التنفيذي للمركز على  عقد عدد من الاجتماعات مع المكتب الاستشاري خلال الفترة الماضية متابعة لضمان سرعة الانتهاء  من جميع الاعمال ورفع تقرير للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

 

يأتي هذا بعد ان قامت اداراة المركز بعملية الإحلال والتجديد 7 ملاعب لكرة القدم الخماسية كمرحلة أولي فى خطة الوزارة وتشمل  المراحل المقبلة تطوير جميع الملاعب وصالة الجمباز بالمركز 
ومن المنتظر ان يتم افتتاح  ملعبي 1،2 والبادل تنس أمام الاعضاء فى اقرب وقت


وكلف اللواء اسماعيل الفار رئيس اللجنة المشرفة علي المركز بتوفير جميع الخدمات وتسهيل ممارسة الرياضة أمام الاعضاء والمترددين على المركز  فى ظل الجمهورية الجديدة التي تؤكد علي ان ممارسة الرياضة حق مشروع للجميع

ومن جانبه وجه شريف منصور المدير التنفيذي لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة الشكر الى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي واللجنة المشرفة على المركز لسرعة الاستجابة وانهاء  جميع المعوقات والاجراءات للبدء فى المرحلة الثانية لعملية الإحلال والتجديد لملاعب  1.2 نحيل صناعي قانوني وانشاء ثلاث ملاعب بدل تنس


وبمجرد الإعلان  من إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز  علي الصفحة الرسمية عن تنفيذ الأعمال الجديدة  لاقى الأمر سعادة كبيرة وترحيب  واستحسان جميع الاعضاء،

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