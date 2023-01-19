عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يتقدم لـ باريس سان جيرمان بهدف في شباك نجوم الهلال والنصر

ميسي
ميسي

تقدم باريس سان جيرمان على فريق نجوم الهلال والنصر بهدف دون مقابل في كأس موسم الرياض.

هدف باريس سان جيرمان جاء عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة عندما تلقى تمريرة رائعة من نيمار، ليُسدد الكرة أسفل محمد العويس المتقدم من مرماه، مهديًا فريقه التقدم.

تشكيل باريس سان جيرمان

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان تواجد الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - خوان بيرنات

خط الوسط: دانيلو بيريرا - فابيان رويز - فيتور فيتينيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

تشكيل نجوم الهلال والنصر

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر، على رأس التشكيل الذي سيواجه باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل نجوم الهلال والنصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي البليهي - جانج هيون سو - سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو - لويس جوستافو - ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: تاليسكا - أندريه كاريلو - كريستيانو رونالدو

ويُشارك في المباراة فريق مكون من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

مجموعات الدعم.. هدية من التربية والتعليم للمعلمين| وهذا ما يخشاه أولياء الأمور

محلل سياسي: ترامب لم يتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي في قضية الوثائق..فيديو

بعد تبرئته..أول تعليق من طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي..فيديو

ساقت فيها ولازم نقتلها..تفاصيل جديدة في واقعة قتل نورهان وعشيقها لوالدتها ببورسعيد

آخر تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس.. الكنيسة الأرثوذكسية تكشف التفاصيل.. فيديو

بسبب أزمات الوقود والغذاء.. بريطانيا تتحرك لمراجعة العقوبات المفروضة علي روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة غذائية.. طبيبة تكشف معني كلمة مكتوبة علي عبوات الجبن المباعة بالاسواق

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

مومياء نفرتيتي ومدينة سرية.. 5 اكتشافات أثرية منتظرة في 2023

اليوم العالمي للقلقاس.. حكايات عجيبة عن أكلة المصريين في عيد الغطاس

فيديو

مأساة ومحنة فظيعة.. بوتين يكشف لأول مرة معاناة عائلته في حصار ليننجراد "فيديوجراف"

ازاي تجيب كارت العيش الجديد وطريقة استخدامه والأسعار..فيديو

الخميس الأسود في فرنسا.. إضرابات واسعة بقطاعات النقل والطيران والتعليم والطاقة "فيديوجراف"

أحمد فتوح يرفض التصالح مع مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي والزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ