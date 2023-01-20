عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات دفع رباعي فاخرة في السعودية موديل 2023 .. صور

5 سيارات دفع رباعي
5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

يحتوي السوق السعودي على العديد من الاصدارت الفاخرة، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى العلامات التجارية التي ينفرد بها كل صانع، إلى جانب التقنيات الفنية ومنها قدرات الدفع، والتي تشمل قدرات الدفع الرباعي.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي.

 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

1 - رولز رويس كولينان 2023 

 

تعتمد السيارة رولز رويس كولينان 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك 6700 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 563 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة.

 

تقدم السيارة رولز رويس كولينان 2023 بسعر 1,423,500 ريال.

 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

2 – لامبورجيني اوروس 2023 

 

حصلت السيارة لامبورجيني اوروس 2023 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، ينتج 850 نيوتن/متر، وقوة قدرها 650 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 305 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 3.6 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة لامبورجيني اوروس 2023 في السعودية نحو 1,078,000 ريال.

 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

3 - جينيسيس GV70  2023

 

تقدم السيارة جينيسيسGV70  2023 بالعديد من التجهيزات الفنية، ومنها اصدار الدفع الكلي، حيث يعمل بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، حيث يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 380 حصانا، وعزم اقصى للدوران 530 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

يصل سعر السيارة جينيسيسGV70  2023 إلى 322.500 ريال.

 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

4 – مرسيدس GLC-CLASS 2023 

 

تعتمد السيارة مرسيدس GLC-CLASS2023 على محرك بقوة 211 حصانا سعة 2000 سي سي، واخر بقوة 245 حصانا مع عزم دوران 370 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من ضخ 510 حصانا، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

 

تتراوح اسعار السيارة بين 214,277 ريال و 493,900 ريال.

 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

5 - بنتلي بنتايجا 2023 

 

تأتي السيارة بنتلي بنتايجا 2023 بمحرك 4000 سي سي، ينتج 542 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، إلى جانب محرك من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 626 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 301 كيلومتر في الساعة.

 

يصل سعر السيارة بنتلي بنتايجا 2023 إلى 1,386,000 ريال.

السوق السعودي 5 سيارات دفع رباعي دفع رباعي فاخرة موديل 2023 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ لشقيقة نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم من يناير 2023 .. تفاصيل

زيادة 154 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة من بيجو موديل 2023

قصة نجاح شركة تاتا واستخواذ جديد يطول "فورد" .. تفاصيل

34 الف جنيه .. زيادة أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023

بورصة السيارات| تصل لـ 80 ألف جنيه .. زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس

للمرة الثالثة في 15يوما..زيادة 40 ألف جنيه لأسعار شيري تيجو 7 برو

ترتفع 40 ألف جنيه .. أسعار ام جي ZS في مصر بعد الزيادة

للمرة الثانية في يناير .. زيادة تصل إلى 45 ألف جنيه في سعر MG 5 الجديدة |صور

ترشيحاتنا

شبورة مائية كثيفة تغطي طرق ومحاور القليوبية.. والمرور تحذر السائقين

سيراميكا كليوباترا يستضيف سموحة في الدوري الممتاز

الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسائقى السيارات بعد تحسن حالة الجو

الإحالة للمعاش أبرزها.. 4 جزاءات تأديبية لـ شاغلي الوظائف القيادية

عودة الأمطار.. الأرصاد: موجة صقيع وأجواء شديدة البرودة| حالة الطقس

إكرامي: لقب البروف بيعصبني.. وكولر يتفوق على فيريرا في مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

استقرار أسعار الفراخ والبيض في الأسواق.. وبشرى سارة خلال 45 يوما

نشرة المرأة و الصحة| مشروب سحري مقاومة الأنفلونزا ونزلات البرد.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ