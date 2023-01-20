5 سيارات دفع رباعي فاخرة في السعودية موديل 2023 .. صور

يحتوي السوق السعودي على العديد من الاصدارت الفاخرة، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى العلامات التجارية التي ينفرد بها كل صانع، إلى جانب التقنيات الفنية ومنها قدرات الدفع، والتي تشمل قدرات الدفع الرباعي.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي.

5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

1 - رولز رويس كولينان 2023

تعتمد السيارة رولز رويس كولينان 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك 6700 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 563 حصانا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة.

تقدم السيارة رولز رويس كولينان 2023 بسعر 1,423,500 ريال.

5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

2 – لامبورجيني اوروس 2023

حصلت السيارة لامبورجيني اوروس 2023 على محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، ينتج 850 نيوتن/متر، وقوة قدرها 650 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 305 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 3.6 ثانية.

يبلغ سعر السيارة لامبورجيني اوروس 2023 في السعودية نحو 1,078,000 ريال.

5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

3 - جينيسيس GV70 2023

تقدم السيارة جينيسيسGV70 2023 بالعديد من التجهيزات الفنية، ومنها اصدار الدفع الكلي، حيث يعمل بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، حيث يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 380 حصانا، وعزم اقصى للدوران 530 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

يصل سعر السيارة جينيسيسGV70 2023 إلى 322.500 ريال.

5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

4 – مرسيدس GLC-CLASS 2023

تعتمد السيارة مرسيدس GLC-CLASS2023 على محرك بقوة 211 حصانا سعة 2000 سي سي، واخر بقوة 245 حصانا مع عزم دوران 370 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من ضخ 510 حصانا، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة.

تتراوح اسعار السيارة بين 214,277 ريال و 493,900 ريال.

5 سيارات دفع رباعي فاخرة موديل 2023 في السوق السعودي

5 - بنتلي بنتايجا 2023

تأتي السيارة بنتلي بنتايجا 2023 بمحرك 4000 سي سي، ينتج 542 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، إلى جانب محرك من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 626 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 301 كيلومتر في الساعة.

يصل سعر السيارة بنتلي بنتايجا 2023 إلى 1,386,000 ريال.