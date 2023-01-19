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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استخراج 100 بطاقة رقم قومي ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ100 سيدة وفتاة بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الغردقة، بالتعاون مع مصلحة السجل المدني بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك". 

 

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الإجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

 

على الجانب الآخر تابع عبد الناصر حسان الديب، مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأربعاء،  سير لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية بإدارة الغردقة، يرافقه أميمة حمدى جبريل، مدير مرحلة رياض الأطفال، ومحمود عبد الحميد مدير التعليم الابتدائى، للوقوف على انضباط اللجان والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء الهادئة للطلاب.

 

أكد مدير عام المنطقة على انضباط اللجان وأنه لا توجد أى شكاوى، وأن الامتحانات مطابقة للمناهج وأن ورقة الأسئلة مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية وواضحة، وأنها فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن الهدوء والاستقرار يسود اللجان. 

 

يذكر أن امتحان اليوم للشهادة الابتدائية كان فى مادتي الدراسات والحاسب الآلي، بينما الشهادة الإعدادية كان فى القرآن الكريم وتجويده والتربية الفنية.

الغردقة مدينة الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر المرأة المصرية وزارة الداخلية

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