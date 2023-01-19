تذكرة دخول السعودية لـ 4 أيام وتتيح أداء العمرة

تذكرتك تأشيرة"..

تكشف ‬الخطوط الجوية السعودية قريبا‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تذكرتك‭ ‬تأشيرة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمكّن‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬رحلاتها‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المملكة‭ ‬لمدة‭ ‬96‭ ‬ساعة،‭ ‬ويستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التجول‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬وأداء‭ ‬العمرة‭. ‬

جاء ذلك في تصريحات صحفية ‬عبدالله‭ ‬الشهراني،‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السعودية لصحيفة اخبار 24 السعودية.



وذكر ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬المستحدث‭ ‬سيسمح‭ ‬للزائر‭ ‬ارتباط‭ ‬تأشيرته‭ ‬بمرحلة‭ ‬إصدار‭ ‬التذكرة،‭ ‬فحينما‭ ‬يَهم‭ ‬المسافر‭ ‬بشراء‭ ‬تذكرة‭ ‬فإنه‭ ‬سيرتبط‭ ‬بسؤال‭ ‬مباشر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬حاجته‭ ‬للتأشيرة،‭ ‬فإذا‭ ‬أجاب‭ ‬بالموافقة‭ ‬سيكمل‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدته‭ ‬3‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬ذاته‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬لموقع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬متّبع‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭. ‬



واوعز ‬سبب ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬الي ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تستبشر‭ ‬الخير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجاليات‭ ‬الإسلامية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬السعودية‭ ‬نقطة‭ ‬توقف‭ ‬لهم‭ ‬وبخاصة‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة،‭ ‬وبعدئذ‭ ‬إكمال‭ ‬رحلتهم،‭ ‬فالبرنامج‭ ‬الحديث‭ ‬سيكون‭ ‬ممكّنا‭ ‬كبيرا‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المسافرين‭ ‬بنسب‭ ‬كبيرة،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تذكرتك‭ ‬تأشيرة‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬جدة‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬المطارات‭ ‬الدولية‭ ‬كافة‭. ‬



وشدد علي ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تذكرتك‭ ‬تأشيرة‮»‬‭ ‬سيخلق‭ ‬حالة‭ ‬طلب‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬السعودية،‭ ‬مبدياً‭ ‬استعداد‭ ‬الناقل‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬خطته‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬لزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬بـ40‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬التوسع‭ ‬فيها‭ ‬وسيعلن‭ ‬عنها‭ ‬قريباً‭.‬