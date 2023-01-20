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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتأكد من عوامل الأمن والسلامة.. متابعة ميدانية لـ 75 مركز شباب بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف الدكتور محمود الصبروط  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،  لجان المتابعة الميدانية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمتابعة 75 مركز شباب على مستوى المحافظة للتأكيد على التزام المراكز بعوامل الأمن والسلامة.

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وتشكلت لجان المتابعة من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالادارة الهندسية ، والإدارة الإستراتيجية، وإدارة خدمة المواطنين ، ووفقا لتكليف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصا على أمن وسلامة المترددين على المراكز.  

كما شملت المتابعة مراجعة أعمدة الإنارة وأعمدة الملاعب وأغطية بواطات الكهرباء داخل المراكز وعدد لمبات الإضاءة ومناسبتها للمكان  والتأكد من وجود  طفايات الحريق وصناديق الإسعافات الأولية وكذلك حمامات السباحة ووصلات الصرف والبوابات الحديد وأسوار الملاعب ، وتم التنبيه علي ضرورة الصيانة الدورية للمراكز وتوفير  عوامل الأمن والسلامة طوال العام . 

كما تم التنبيه على ضرورة مراعاة تطبيق وسائل الأمن والسلامة والاشتراطات الخاصة بوزاره الصحة والبيئة بخصوص حمامات السباحة والعمل على عزل الأعمدة الكهربائية بالملاعب وتغطيه الأسلاك الكهربائية وفياش الكهرباء بالمقرات الإدارية وتفعيل الاسعافات الاوليه وطفيات الحريق حفاظا على المترددين  والإهتمام بنظافة الحمامات وتنظيف الاسطح.

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القليوبية وزير الشباب والرياضة وزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة الاسعافات الاولية المتابعة الميدانية

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