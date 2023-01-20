باستثمارات 300 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة على استعادة الوجة الحضارى للشوارع والقضاء على أى مظاهر عشوائية والتيسير على المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.



استهل المحافظ بتفقد أعمال تطوير امتداد شارع فريد ندا اتجاه كوبري أتريب ومدخل بنها القبلي؛ وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

وتابع أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة المدخل كما سيتم تحويل المسار من الاتجاه القادم من القاهرة والبدء في اعمال التطوير في الاتجاه الاخر القادم من مدينه بنها متجه الي القاهرة من كمين الاهرام حتي الطريق الزراعي ، كما وجه بإعادة تأهيل أعمدة الكهرباء علي جانبي كوبري اتريب حتي الطريق الزراعي مع تحويل كابلات الكهرباء الي كابلات ارضيه اضافة إلى زراعة أشجار ونخيل علي جانبي الطريق وذلك لاستعادة الوجة الحضارى للمدينة.



واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد محطة المياه بشبلنجة بطاقه ١٧٠٠٠متر٣/يوم وبتكلفة تصل 100 مليون جنيه ومن المتوقع الانتهاء منها فى مارس المقبل.



كما تفقد محطة معالجة صرف صحى شبلنجة (بطاقة 20 ألف متر3/يوم، بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 98% وتخدم قرى شبلنجة - كفر أبو زهرة - نقباس - منية السباع - كفر الشموت، وجه المحافظ لمسئولي شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه استلام المحطة وبدء التشغيل خلال الشهر الجاري .

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