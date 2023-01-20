أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 119 ألفا و300 جندي منذ بدء العمليات العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 119 ألفا و300 جندي، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضي، من بينهم 770 جنديا قتلوا أمس فقط.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم)، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3139 دبابة و6241 من المركبات المدرعة و2129 من النظم المدفعية و442 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي و287 طائرة و277 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1886 طائرة بدون طيار و4 آلاف و903 من المركبات وخزانات وقود.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.