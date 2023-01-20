لا تقبل المنافسة| تخفيضات تصل إلى 40% في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

أجرت فضائية "إكسترا نيوز " جولة من داخل معارض " أهلا رمضان " بمحافظات الجمهورية ، للاطلاع على أسعار السلع ، وتوافرها بالمنافذ .

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" ، كريم رجب من منطقة شارع شبرا ، أن كميات السلع بالمنافذ تتوافر بشكل كبير ، وتتمركز السلع في المناطق الحيوية ، لسرعة وصول المواطن للمنافذ ، موضحا : " الأسعار لا تقبل المنافسة لأنها تقل عن مثيلتها بنسب تتراوح ما بين 20 و 40 % " .

سعر الرز 14 جنيها في معارض أهلا رمضان

وأوضح ، أن سعر الرز يبدأ من 14 جنيها ، وكذلك سعر الرز يبدأ من 14 جنيها ، وسعر الدقيق 17 جنيها ، وهي تقل عن مثيلتها في الأسواق .