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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تقبل المنافسة| تخفيضات تصل إلى 40% في معارض أهلا رمضان.. تفاصيل

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

أجرت فضائية "إكسترا نيوز " جولة من داخل معارض "  أهلا رمضان  " بمحافظات الجمهورية ، للاطلاع على أسعار السلع ، وتوافرها بالمنافذ .

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" ، كريم رجب من منطقة شارع شبرا  ، أن كميات السلع بالمنافذ تتوافر بشكل كبير ، وتتمركز السلع في المناطق الحيوية ، لسرعة وصول المواطن للمنافذ ، موضحا : " الأسعار لا تقبل المنافسة لأنها تقل عن مثيلتها بنسب تتراوح ما بين 20 و 40 % " .

سعر الرز 14 جنيها في معارض أهلا رمضان 

وأوضح ، أن سعر الرز يبدأ  من 14 جنيها ، وكذلك سعر الرز يبدأ من 14 جنيها ، وسعر الدقيق 17 جنيها ، وهي تقل عن مثيلتها في الأسواق .  

اهلا رمضان فضائية اكسترا نيوز معارض اهلا رمضان مراسل اكسترا نيوز كريم رجب توك شو

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