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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: اجتماع افتراضي لمنظمي الرحلات في مصر ونيبال لتنشيط القطاع

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفير "سوشيل لامسال" سفير دولة نيبال بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة، بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وديباك غيميني سكرتير ثانى بسفارة نيبال بالقاهرة.

وخلال اللقاء أكدت نائب الوزير، عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين مصر ونيبال ورغبة الجانب المصرى فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من نيبال إلى المقصد السياحي المصري، وتم مناقشة إمكانية عقد اجتماع افتراضى عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمنظمى الرحلات وشركات السياحة فى نيبال ونظرائهم فى مصر وذلك لتبادل الرؤى والمقترحات التي تهدف لزيادة الحركة السياحية بين البلدين، بالإضافة إلى دعوة بعض المدونين والمؤثرين من نيبال لزيارة مصر لينقلوا تجربتهم السياحية بالمقصد السياحي المصري لمتابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جانبه، أشاد سفير نيبال بتنظيم مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى زيارته للمعالم الأثرية والأماكن السياحية بالأقصر وأسوان، مشيداً باهتمام الدولة المصرية بالسياحة الميسرة والعمل على إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية لذوى الهمم بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال الزيارة.
 

السياحة غادة شلبي نائب وزير السياحة نيبال مصر وزير السياحة والاثار السياحة والاثار

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