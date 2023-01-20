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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الحامولي

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الفيوم أثناء تفقده القافلة

تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اليوم الجمعة، أعمال القافلة الطبية المجانية "ستر وعافية"، والتي تنظمها مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، بقرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك بحضور المهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ.

وكشف الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن القافلة تضم أطباء بمختلف التخصصات، وعيادة خاصة بالرمد للكشف على مرضى العيون، وتوفير نظارات طبية للحالات المستحقة، فضلاً عن الكشف المبكر عن أورام الثدي وبرامج التوعية، وذلك لخدمة المرضي من أبناء قرية الحامولي والقري والعزب والنجوع المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن القافلة توفر أجهزة تعويضية، وكارت خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا تسجيل الغارمات، وبرامج تمكين اقتصادي، وتوزيع أغطية ومواد غذائية للمستحقين، بالإضافة إلى معرض للملابس بأسعار رمزية، وكرنفال للأطفال "ألعاب ومسرح عرائس".

هذا وقد تابع السكرتير المساعد، الأقسام المختلفة للقافلة الطبية، مقدماً الشكر لجميع القائمين عليها، مؤكداً على توفير كافة التيسيرات لتقدم القافلة خدماتها على الوجه الأكمل وتحقق مستهدفاتها المرجوة، كما ناقش المترددين على القافلة حول الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

ولفت "التوني" إلي أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للتوسع في تنظيم القوافل الطبية المجانية، وزيادة عدد تخصصاتها، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 

 

 

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