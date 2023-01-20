بعد تناولهم وجبة غذاء فاسدة.. إصابة 5 أشخاص بالتسمم في المنيا

أصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي وإعياء الشديد نتيجة تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بالمنيا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بتسمم أسرة بسبب تناولها وجبة غذائي، وأسفرت عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي جرعات العلاج اللازم.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة