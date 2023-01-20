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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بدرجات الحرارة المرتفعة.. فيديو

مطر
مطر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن جميع محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة بمعدل 3 و 4 درجات، لافتة إلى أن درجات الحرارة العظمي تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأيام القادمة تشهد زيادة فترات سطوع الشمس، محذرة من انخداع المواطنين بدرجات الحرارة المرتفعة خلال فترات النهار وتغيير نوعية الملابس، موضحة أن فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة من باردة إلى شديدة البرودة حيث تصل درجات الحرارة الصغرى 10 و 11 درجة مئوية.  

وحذرت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الصباح الباكر واتباع تعليمات المرور، وارتداء الملابس الثقيلة جدا خلال الساعات المتأخرة من الليل وعدم التخفيف خلال فترات النهار.
 

الأرصاد الجوية محمد موسى الشمس الشبورة المائية خط احمر منار غانم

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