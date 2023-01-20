حسام موافى يكشف أسباب الفشل الكلوي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الكلى بها أكثر من مليوني مصفى، ولهما دور كبير في تصفية الدم و فصل البروتينات عن الدم وتوزيعها على أعضاء الجسم.



وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج « ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلى تصفى 180 لتر من السوائل يوميا، ويتم التبول وفقا للكمية الزائدة في الجسم، كما أن الكلى تعمل بدون سعرات حرارية في الجسم، والله خلق الجسم بعناية دقيقة وكل عضو له وظيفة وفقا لما خلق لها.



أسباب الفشل الكلوي



ووجه موافي رسالة إلى الأشخاص الذين ينكرون وجود الله عليهم التدبر في جسم الإنسان ورؤية كل عضو ووظائفه وأهميته في الجسد وما يقوم به، كما أن الكلى المسؤول الأول لإخراج أي جسم غريب داخل الجسم.

وأردف موافي، أن الدكتور الراحل عبدالمنعم حسب الله هو من أدخل علم الكلى الصناعية في مصر، كما أن الفشل الكلوي عبارة عن نوعان «حاد، ومزمن»، وهناك فرق بين نوع الإصابة والأعراض وطرق العلاج في كل منهما.



وأردف موافي، أن الفشل الكلوي الحاد يكون البول أقل من 400،ومن أبرز أسباب فشل الكلى تكمن في انخفاض ضغط الدم وتأخذ وقت للعودة إلى وظيفتها مرة أخرى.