عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جنون عمليات التجميل..صاحبة أكبر شفاه في بريطانيا تكشف أسرارا خطيرة عن جسدها

صوفيا
صوفيا

كشفت عارضة الأزياء، صوفيا، التي لديها أكبر شفاه في المملكة المتحدة بأنها تريد أن تكون شفتاها أكبر حجمًا - لكنها تدعي أنها 'ممنوعة' من الجراحة.

مشجع يوثق لحظة نادرة.. زوار فضائيين في سماء ملعب لكرة القدم بالمكسيك

20 مليون متابع..عارضة أزياء بريطانية تروج لمصر بالزي الفرعوني داخل معبد إدفو|فيديو

وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية،  تتمتع صوفيا ليبس، من مدينة مانشستر، بشفاه كبيرة جدا اثارت جدل في الصحف البريطانية والعالمية. 

وعلى الرغم من الحجم القياسي إلا أن الفتاة البالغة من العمر 27 عاما، ترغب في زيادة حجمهما أكبر مما هما عليه لتسجيل رقم عالمي جديد. 
 

على الرغم من أن متابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 11000 قد أبدوا قلقهم بشأن حجمهما من الناحية التجميلية ، إلا أن ذلك لم يمنعها من رغبتها في الزيادة.

في الوقت الحالي، تحتوي شفاه صوفيا على أكثر من 100 مل من الفيلر - وهي تحصل على مرات إضافية كل شهرين أو تحقن نفسها.

وكشفت صوفيا: 'أحب أن أكون قادرة على تغيير كل ما لا أحبه في نفسي وأن أكون من ابتكاري الخاص'.

واضافت 'كنت أرغب دائمًا في الحصول على أثداء كبيرة الحجم ، مثل مظهر بيمبو المزيف.

'امتلاك أكبر شفاه في المملكة المتحدة هو مجرد لقب تم منحه لي ، لكني أحب الحصول عليهما - والآن أريد أكبر شفاه في العالم.

وزعمت صوفيا: 'قال إنني أنجزت الكثير ، لذا سيتعين علي الانتظار حتى العام المقبل حتى يتم شطبها من القائمة'.

'قيل لي أيضًا أنني لا أملك ما يكفي من الدهون للخضوع لهذا الآن ، لذلك يجب أن أنتظر خمسة أشهر وأرى كيف أنا بعد ذلك.

'سأضطر للبحث عن جراح آخر في هذه الأثناء ، لكنني أحاول الإفراط في تناول الطعام عندما أستطيع - ولكن من الصعب أن تدع نفسك للزيادة.

شفاة عارضة الأزياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

مشجع يوثق لحظة نادرة.. زوار فضائيين في سماء ملعب لكرة القدم بالمكسيك

20 مليون متابع..عارضة أزياء بريطانية تروج لمصر بالزي الفرعوني داخل معبد إدفو|فيديو

عجوز تناشد الأمير ويليام بالاستمرار..ورد صادم من ولي العهد بعد هجوم أخيه

سفينة سيئة السمعة.. الكشف عن مخبأ أل كابوني أخطر رجال المافيا الايطالية

مذيعة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء .. ماذا فعلت؟

عبوة كاتشب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

شاهد نجاح تحليق أكبر طائرة في العالم .. تفاصيل

تقنية جديدة في أدوات التجميل لذوي الهمم

ترشيحاتنا

مواعيد سقوط القضايا في الجنح والجنايات والأحوال الشخصية

استأذني الأول.. "خناقة" بين أمينة شلباية وبلوجر شهيرة بسبب "الحجاب"

عميد زراعة عين شمس الشخصية الأكثر تأثيرا لعام 2022

عاجل .. خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي

سمار سوداني وحجاب.. حليمة عدن تدخل قائمة أجمل وجه في العالم| شاهد

للمرة العاشرة.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج سحرى.. ماذا يفعل دهن النعام للمفاصل؟

وفر فلوس الكشف.. روشتة هاني الناظر لعلاج الثعلبة

بزعل لما بشوف نفسي بالحجاب.. 5 صور لسهير رمزى بعد خلعه

20 مليون متابع..عارضة أزياء بريطانية تروج لمصر بالزي الفرعوني داخل معبد إدفو|فيديو

فيديو

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

حقيقة انضمام ميسي لـ الهلال السعودي .. ونجم الزمالك يهاجم كهربا

فيديوهات فاضحة.. علاقة محرمة بين شاب وفتاة بدأت في النيابة وانتهت بمفاجأة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ