جنون عمليات التجميل..صاحبة أكبر شفاه في بريطانيا تكشف أسرارا خطيرة عن جسدها

كشفت عارضة الأزياء، صوفيا، التي لديها أكبر شفاه في المملكة المتحدة بأنها تريد أن تكون شفتاها أكبر حجمًا - لكنها تدعي أنها 'ممنوعة' من الجراحة.

وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تتمتع صوفيا ليبس، من مدينة مانشستر، بشفاه كبيرة جدا اثارت جدل في الصحف البريطانية والعالمية.

وعلى الرغم من الحجم القياسي إلا أن الفتاة البالغة من العمر 27 عاما، ترغب في زيادة حجمهما أكبر مما هما عليه لتسجيل رقم عالمي جديد.



على الرغم من أن متابعيها على إنستغرام البالغ عددهم 11000 قد أبدوا قلقهم بشأن حجمهما من الناحية التجميلية ، إلا أن ذلك لم يمنعها من رغبتها في الزيادة.

في الوقت الحالي، تحتوي شفاه صوفيا على أكثر من 100 مل من الفيلر - وهي تحصل على مرات إضافية كل شهرين أو تحقن نفسها.

وكشفت صوفيا: 'أحب أن أكون قادرة على تغيير كل ما لا أحبه في نفسي وأن أكون من ابتكاري الخاص'.

واضافت 'كنت أرغب دائمًا في الحصول على أثداء كبيرة الحجم ، مثل مظهر بيمبو المزيف.

'امتلاك أكبر شفاه في المملكة المتحدة هو مجرد لقب تم منحه لي ، لكني أحب الحصول عليهما - والآن أريد أكبر شفاه في العالم.

وزعمت صوفيا: 'قال إنني أنجزت الكثير ، لذا سيتعين علي الانتظار حتى العام المقبل حتى يتم شطبها من القائمة'.

'قيل لي أيضًا أنني لا أملك ما يكفي من الدهون للخضوع لهذا الآن ، لذلك يجب أن أنتظر خمسة أشهر وأرى كيف أنا بعد ذلك.

'سأضطر للبحث عن جراح آخر في هذه الأثناء ، لكنني أحاول الإفراط في تناول الطعام عندما أستطيع - ولكن من الصعب أن تدع نفسك للزيادة.