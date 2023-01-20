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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

نرمين الفقي
نرمين الفقي

حرصت الفنانة نرمين الفقي علي مشاركة متابعيها صورًا لها أثناء تواجدها في مدينة شرم الشيخ، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نرمين الفقي مرتدية ملابس كاجوال من اللون الأزرق الامع، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وأحمر الشفاه مع ترك شعرها منسدلا على ظهرها، نالت اعجاب متابعيها.


 


طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ا “بعد النهاية” بطولة النجمة نرمين الفقى البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.

وتصدر بوستر العمل جميع ابطاله حيث يعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.

ومن المقرر عرض مسلسل "بعد النهاية" في الموسم الشتوي الحالي 2023، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، ومن أبرزهم: النجمة نرمين الفقي، والنجمة ريهام سعيد، والفنانة القديرة هالة فاخر، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وجيهان خليل، والفنان القدير صبري عبد المنعم، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في بطولته كلا من: الفنان الكبير سيد رجب، والنجمة القديرة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، وخالد كمال، وميدو عادل، ولاء الشريف، والنجم محمود حجازي، وأحمد صيام، والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي، ومحمد حاتم، أماني كمال، والنجمة الشابة ديانا هشام، وكارولين عزمي، ورشا أمين، وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٠_٢٢٥٥١٥
الفنانة نرمين الفقى مدينة شرم الشيخ ملابس كاجوال تستعرض رشاقتها في احدث اطلالة النجمة نرمين الفقي مسلسل بعد النهاية

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