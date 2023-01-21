مفاجأت بالجملة فى توقع رضا عبد العال لتشكيل الأهلي والزمالك بمباراة القمة

كشف رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن رأيه في التشكيل الأنسب للقطبين خلال مباراة القمة رقم 125، المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: «لا أعتقد أن حمدي فتحي سيشارك بصفة أساسية، قد يكون على مقاعد البدلاء لكن أستبعد مشاركته من البداية، وأرى أن أيمن أشرف في قلب الدفاع مع رامي ربيعة، أفضل من محمد هاني في هذا المركز».

التشكيل الأفضل للأهلي في مباراة القمة

وعن التشكيل الأفضل للأهلي في مباراة القمة، رد قائلاً:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - كهربا - حسين الشحات

توقع رضا عبد العال لتشكيل الزمالك فى مباراة القمة



انتقد رضا عبدالعال مستوى نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، مشيراً إلى أنه لا يفضل مشاركته في مباراة القمة، حيث كشف عن التشكيل الأنسب للفريق الأبيض من وجهة نظره، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - سيد عبدالله نيمار

خط الوسط: عمرو السيسي - إمام عاشور

وأمامهم الثلاثي: زيزو - مصطفى شلبي - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري