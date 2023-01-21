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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط حلوانى شهير في بورسعيد استولى على سكر تموينى مدعم خلال حملة تموينية

صورة مضبوطات منتهية
صورة مضبوطات منتهية الصلاحية فى بورسعيد

أحكم رجال الرقابة التموينية بأدارة تموين غرب التابعة لمديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد قبضتهم على عدد من المحال بحوزتهم أغذية غير صالحة للإستهلاك الأدمى .

كانت أدارة غرب تموين بورسعيد شنت حملة مكبرة بناء على تعليمات قد صدرت ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد لاحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية .

واسفرت الحملة  التى ضمت كبار المفتشين بإدارة غرب عن ضبط 300 كجم من التمر قبل شهر رمضان ينبعث منه روائح كريهة ومليئة بالحشراتو 15 قالب جبنه شيدر زنه 1800كجم منتهية الصلاحية بالاضافة الى 10 عبوات من الحليب  زنه 1- لتر منتهية منتهية الصلاحية 

 

وحررت الحملة محضرعقب التحفظ على المضبوطات  لمخالفة التاجر القانون 281 لسنة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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هذا وتمكن مفتشى إدارة تموين وسط بورسعيد التموينية خلال حملة اخرى تنفيذ لتعليمات وكيل وزارة التموين بالمحافظة من ضبط أحد محال الخاصة ببيع الحلويات بحوزته كمية تقدر ب100كجم سكر تموينى مدعم يقوم صاحب المحل بإستخدامه فى تصنيع الحلويات بالمخالفة للقانون رقم 45 لسنة 1995 

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

وشدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية .

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