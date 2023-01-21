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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا تنخدعوا بدفء النهار.. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه متوقع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة هذا الأسبوع على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 لـ 4 درجات مئوية، ويرجع ذلك لوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وحذرت “غانم” من أن هناك انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة منه والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الصغرى أقل من 5 درجات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الصغرى على بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد تتراوح بين 6 والـ 7 درجات مئوية، بجانب بعض المناطق من وسط سيناء التي تصل فيها الصغرى لـ أقل من 5 درجات مئوية، وذلك في أجواء من باردة لـ شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية.

سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد

وأشارت إلى أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، منوهة إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من غرب البلاد تحديدًا في مطروح والسلوم.

وتابعت: “مش عايزين ننخدع ونغير نوعية الملابس”، لافتة إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة مؤقت، فالشتاء ما زال مستمرًا وسيحدث انخفاض جديد في درجات الحرارة. 
 

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