قطع الإعارة.. الزمالك يخطط لاستعادة نجمه من سموحة خلال الفترة الحالية.. تفاصيل

اقترب محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، من العودة لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مبارة القمة.

ويقضي شبانة الموسم الجاري معارا من صفوف الزمالك، ويرغب الأخير في استعادة مدافعه.

وأكد محمود شبانة أن إسماعيل يوسف مدرب الزمالك تحدث معه من أجل تواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

ويرغب محمود شبانة في العودة للزمالك مجدداً والانضمام لمنتخب مصر من بوابة القلعة البيضاء.

وينص بند التعاقد بين نادي الزمالك وسموحة آنه في حالة قطع الإعارة، أن يُخصم راتب اللاعب المدفوع من سموحة من قيمة التعاقد.

ويرغب نادي الزمالك في إنهاد ملف محمود شبانة ودفع القيمة المالية التي تقارب مليون جنية من أجل عودة اللاعب من جديد.

وخاض شبانة 11 مباراة الموسم الجاري بقميص سموحة دون أن يسجل أو يصنع، كما فاز المدافع، البالغ من العمر 27 عاما، بجائزة رجل مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بالفوز 2-0.