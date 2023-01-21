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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين من مرتفع جوي الأيام المقبلة.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إنه بداية من الأسبوع الماضي وهناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تعد أكبر من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحواليمن 3 إلى 4 درجات مئوية ،منوهة أن الارتفاعات في الطقس مؤقتة ولازلنا في فصل الشتاء ووارد انخفاض الطقس مرة أخرى ".

وأضافت "غانم"، عبر مدلخلة هاتفية لـ فضائية " المصرية"، ان حالة الطقس هذا الأسبوع مستمرة في ارتفاعات درجات الحرارة، بسبب وجود مرتفعات جوية تعمل على زيادة فترات سطوع الشمس .

حالة الطقس 

وأوضحت "غانم" ، أن الطقس ينخفض بشكل ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل ،والصباح الباكر ،مشيرة إلى أن الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في هذه الأوقات .

وحذرت “غانم” من أن هناك انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة منه والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

الأرصاد توك شو الدكتورة منار غانم حالة الطقس الطقس

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