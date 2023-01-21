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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

4 لاعبين فقط.. هؤلاء يحسمون نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

بعد ساعات من الآن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في واحدة من أقوى مباريات الديربي بالشرق الأوسط والعالم أجمع.

ويدخل الفريقان المباراة بحسابات خاصة لا تقبل المهادنة ولا تقتنع سوى بالفوز والظفر بـ ثلاث نقاط غالية تساوي في جدول الترتيب 6 نقاط حيث ستبعد فريق عن الآخر مسافة 6 نقاط وتعطل الآخر في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

ومن المقرر أن تبدأ مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة القمة وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه المتصدر.

لاعبون يستطيعون الحسم 

وعلى الرغم من الغيابات الكثيرة للفريقين وخاصة فريق الأهلي، لكن الأهلي والزمالك يمتلكان لاعبون مميزون في مثل هذه المباريات.

وتبدو فرص الفريقين متساوية بسبب غياب 10 لاعبين على الأقل عن فريق الأهلي.

وستتوقف نتيجة المباراة بين الطرفين على استفاقة بعض الأسماء المهمة من الفريقين، نبرز منهم خلال هذا التقرير لاعبين من كل فريق.

ديانج وأفشة من الأهلي 

لاعب الوسط المالي أليو ديانج واحد من أكثر اللاعبين المميزين في لقاءات القمة وسيقود معركة وسط ملعب الأهلي وحده في غياب رفيقيه عمرو السولية وحمدي فتحي.

وإذا نجح أيو ديانج في كسب معركة وسط الملعب سيضع الأهلي في نقطة أعلى من الزمالك وقد يكون سببًا رئيسًا في حسم المباراة.

وأمام أليو ديانج قد يتواجد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي وصاحب أشهر هدف في تاريخ لقاءات القمة، وبالتأكيد سيسعى أفشة لاستعادة مستواه ومصالحة جماهير الأهلي.

زيزو وإمام عاشور من الزمالك 

ومن نادي الزمالك يظل أحمد سيد زيزو نجم الفريق هو أبرز من يمكنه صناعة الفارق مع الفريق الأبيض، وهو اللاعب الذي تأمل الجماهير الزملكاوية في عودته لمستواه بعد 4 اخفاقات متتالية للفريق.

وإلى جانب أحمد سيد زيزو يبقى إمام عاشور بخطورته وتسديداته من خارج منطقة الجزاء والمساحات التي يستطيع التحرك فيها بشكل طولي وعرضي في نصف ملعب المنافس.

وسيواجه الأهلي صعوبة في إيقاف خطورة الثنائي بسبب غياب كل خط دفاع الأهلي باستثناء رامي ربيعة الذي كان كولر يعتمد عليه كلاعب بديل.

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