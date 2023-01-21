سنصل لـ الصقيع وتحت الصفر.. الأرصاد تفجر مفاجأة على الهواء

علقت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، على سؤال "هل سنصل لـ الصقيع و صفر بـ سانت كاترين؟".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد خلال مداخلة تلفزيونية، أنه بالفعل فى هذه الأيام هناك مدن تسجل درجات تحت الصفر، وهناك مناطق فى سيناء بها صقيع.

ولفتت إلى أن تلك الأجواء تكون فى فترات الليل، وأن درجات الحرارة تكون منخفضة جدًا، ولكن فى سيناء، وسانت كاترين.

وقد قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة تتوقع أن يكون الطقس باردا في الصباح الباكر ومعتدلا بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأضافت غانم : "بدأنا ارتفاعات في درجات الحرارة مع نهايات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع خلال هذا الأسبوع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية".



وتابعت: "درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وإحساسنا بالدفء والأجواء المعتدلة على أغلب المحافظات الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد".



وأكدت، أن الأجواء مائلة للدفء ودافئة على جنوبي الصعيد وسيناء خلال فترة النهار، لكن مع غياب أشعة لاشمس ودخول فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ خلال فترات الليل المتأخر وساعات الصباح الأولى، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وبعض المناطق من المدن الجديدة بشمال الصعيد تتراوح ما بين 6 و7 درجات مئوية.

