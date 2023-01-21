اللحوم بـ 130 والأرز بـ 14.5.. أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

أجرت فضائية " اكسترا نيوز " جولة من داخل معارض " أهلا رمضان " بمحافظات الجمهورية، للاطلاع على أسعار السلع، وتوافرها بالمنافذ.

وأفاد إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز، أن سعر كيلو السكر والأرز داخل المعرض يصل إلى 14.5 جنيه



وأوضح التقرير أن سعر اللحوم البلدي بمعارض أهلا رمضان بـ أسوان تصل إلى 130 جنيها.



محافظة القليوبية تفتتح ٣ معارض جديدة "أهلا رمضان"



وفي سياق آخر: افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ٣ معارض جديدة "أهلا رمضان" اليوم السبت فى طوخ والخانكة والقناطر الخيرية، وذلك لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين.

وقال المحافظ، أن معارض وشوادر أهلاً رمضان ببعض مراكز المحافظة تأتي لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين عدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين.





