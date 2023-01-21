سلة سيدات الأهلي تفوز على سبورتنج 81-79 في الدوري

حقق فريق كرة السلة سيدات بالأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره سبورتنج، بنتيجة 81-79، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة طارق خيري المدير الفني، ونجح في إنهاء المباراة بنتيجة 81-79.

وانتهت الفترة الأولى بتفوق النادي الأهلي بنتيجة 25-20، وواصل فريق سيدات سلة الأهلي تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 46-41، وفي الفترة الثالثة نجح الأهلي في حسمها لصالحه بنتيجة 60-58، قبل أن يحسم الفريق الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-79.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على سموحة بنتيجة 94-78، ضمن منافسات بطولة الدوري.