وست هام يونايتد يعود لطريق الانتصارات بثنائية في شباك إيفرتون

فاز فريق وست هام يونايتد على ضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح جارود بوين التسجيل لـ وست هام يونايتد بهدف في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وعاد بوين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 41، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وشارك المهاجم داني إنجز في مباراة اليوم كبديل مع وست هام بعد انتقاله إلى الفريق قادمًا من أستون فيلا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام يونايتد لـ 18 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.