مصير صادم يواجه المتهم بإتلاف رادار الدائري | خبير مروري يكشفه

أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، خبر القبض علي المتهم بإتلاف رادار الدائري كما كشف العقوبة المتوقعة عليه.

وقال هشام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" سيتم عرضه علي المحكمة الجنائية وستكون عقوبته بحد أدني عاما سجنا".

وأوضح:" المتهم حاول سرقة الرادار وتم تصويره بكاميرا الرادار والعقوبة القصوي له ستكون 3 سنوات وقد تقل للحد الأدني عام واحد".

وأشار إلي أن المتهم حاول تبرير الواقعة بأن الرادار كان يوقع عليه المخالفات ولكنه أيضا شرع في سرقة الرادار وفشل في ذلك.