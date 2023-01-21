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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبي أفضل.. تعليق مثير من عماد متعب على أداء الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

انتقد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الأهلي والزمالك في الشوط الأول من مباراة القمة 125، التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

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وأكد متعب خلال تحليله للشوط الأول عبر قناة أون تايم سبورتس، أن المباراة ضعيفة فنية وبطيئة للغاية بين لاعبي الأهلي والزمالك، مضيفًا: «لو كنت بتمرن كان هيبقى تدريبي أفضل من هذا الشوط والأداء».

وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن الأداء لم يكن كما هو المنتظر، متعجبًا أن يقدم كلا الفريقان أداء مثل هذا الأداء السيء والأداء البطيء من اللاعبين.

وأشار متعب إلى أن الأهلي حاول ضغط الزمالك في البداية ومحاولة إعادة الفريق إلى مناطق الدفاع إلا أن الأداء تراجع سريعًا، مشيرًا إلى أنه لو كان متواجدًا في تدريب كان سيكون أدائه أسرع من هذا.

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك والمقام على استاد القاهرة الدولي في الجولة 14 من الدوري المصري، بالتعادل السلبي بدون أهداف في ظل هجمتين فقط من محاولات فردية تشتم منهم رائحة الخطورة على كلا المرمين.

 

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