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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الزمالك تهاجم محمود كهربا ورد فعل مفاجىء من اللاعب .. فيديو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

هاجمت جماهير نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى قبل إنطلاق مباراة الأهلى الزمالك المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ورفض كهربا الرد على الجماهير وواصل عملية الإحماء ومن ثم المباراة بهدوء حتى نجح فى احراز الهدف الأول لفريقه .

أهداف مباراة الأهلي والزمالك

تقدم  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام الزمالك، في مباراة القمة 125، التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

سجل الهدف محمودعبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى الشباك برأسه فى مرمى محمد عواد.

انتهى الشوط الأول من  أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما حالياً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ14 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وباغت إمام عاشور بتصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك ارتطمت بخالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في الدقيقة 9.

ورد حمدي فتحي تسديدة قوية من  مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن مرمى محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 10.

ومرّر عبدالقادر كرة سحرية لـ مجدي ققشة القادم من الخلف داخل منطقة الجزاء ويُسدّدها بقوة فتمر أعلى العارضة في الدقيقة 18.

وجاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك من ركلة ركنية لعبت على القائم القريب عن طريق زيزو إلى إمام عاشور الذي مررها إلى حسام عبد المجيد ليسدد كرة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وانفرد محمود كهربا بمرمي الزمالك وراوغ عواد ويسددها لتمر بجوار القائم والحكم يقرر “تسلل” في الدقيقة 26.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من صاروخية دونجا ويحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 29.

وأهدر كهربا انفرادًا في نهاية الشوط الأول ونجح عواد ليخرجها إلى ركنية.

ويتصدَّر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل لقاء اليوم برصيد 31 نقطة فيما حل فريق فيوتشر وصيفا برصيد 30 نقطة وبيراميدز ثالثا بـ 27 نقطة والزمالك رابعا بـ 26 نقطة.

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