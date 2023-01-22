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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برتوكول تعاون مع دوسلدورف الألمانية لتبادل المعلومات والخبرات.. قريبا

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع بيرند جابلونوفسكي، عضو مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء يان نوتر، المدير التنفيذي لـ الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيدة مي عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وقال الوزير ، إن اللقاء استعرض سبل الإستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة فى مجال إقامة المعارض لتطوير منظومة المعارض فى مصر، لافتاً إلى رغبة مصر في أن تكون محوراً للمعارض التي تقيمها الهيئة في قارة أفريقيا. 

وأوضح سمير، أنه يجري حالياً الإعداد لتوقيع بروتوكول لوضع أطر التعاون المستقبلي بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة معارض دوسلدورف الألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات في مجال تنظيم المعارض المشتركة.

وأشار فى هذا الإطار إلى النجاح الكبير الذي حققه معرضا فوود افريكا وباك بروسيس فى مصر واللذان شاركت الهيئة في تنظيمهما وهو ما يعكس اهتمامها بالسوق المصرى الواعد فى قطاع المعارض الدولية. 

من جانبه، أوضح بيرند جابلونوفسكي، عضو مجلس إدارة هيئة معارض دوسلدورف الألمانية أن الهيئة حريصة على تعزيز تواجدها بالسوق المصرى بإعتباره نافذة رئيسية للهيئة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمعارض المشتركة ، لافتاً إلى حرص الهيئة على تشجيع المستثمر الألماني على ضخ استثمارات في السوق المصري من خلال المشاركة في المعارض المقامة على أرض مصر.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة معارض دوسلدورف الألمانية

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