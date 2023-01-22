شوبير: فتوح رفض المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من الأهلي، بثلاثية نظيفة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز .

وكشف شوبير عن أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ، كان يتدرب قبل المباراة بأربعة أيام بشكل طبيعي، إلا أنه رفض المشاركة في القمة.



وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: «أحمد فتوح تحدث مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قبل القمة، وقال له إنه غير جاهز نفسيا لخوض اللقاء، وقال له حرفيا مش هلعب القمة».

وتابع: «السنغالي إبراهيما نداي جناح أيسر فريق الزمالك، أصبح يمثل لغزا كبيرا، بعد أن طالت فترة إصابته، ولا يمكن تقييمه كصفقة ناجحة إلا بعد عودته للمشاركة بشكل طبيعي».

واختتم «شوبير»: «الزمالك لم يستغل غيابات الأهلي العديدة، خاصة في خط الدفاع الذي لعب فيه خالد عبد الفتاح بجوار رامي ربيعة، في ظل غياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي».