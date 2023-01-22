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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ: مصر حينما تنظم أي احتفالية يتابعها العالم كله

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مصر حينما تنظم أي احتفالات، يتم متابعته من العالم كله، خصوصا في الاحتفالات الخاصة بقطاع السياحة والآثار.

 

جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره أحد النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن الإشادة باحتفالية جوائز "Joy Awards" في الرياض، أمس السبت.

 

وقال: الاحتفالات التي نظمتها مصر في السنوات القليلة الماضية تمت بصورة مبهرة للعالم كله، قائلا: أحيي النائب على غيرته لمصر، وسعيه لأن تكون مصر في أفضل صورها.

 

وأشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أنه وقت انشغال المصريين أمس بمباراة الأهلي والزمالك، كانت هناك احتفالية كبيرة في الرياض أبهرت العالم.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قطاع السياحة والآثار الجلسة العامة النواب

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