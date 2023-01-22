لمتابعة انتظام العمل.. وكيل تعليم بورسعيد تفاجئ إدارة بورفؤاد

فاجأت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إدارة بورفؤاد التعليمية خلال جولتها اليوم لمتابعة انتظام سير العمل بالإدارة.

وتفقدت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد مكاتب أقسام الإدارة بمختلف تخصصاتها بحضور أميرة عبد اللطيف مدير إدارة بورفؤاد التعليمية ووكيلها عادل يوسف مشيدة بانتظام سير العمل وموجهة الشكر لجميع العاملين بالإدارة.

كما تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام مدرسة بورسعيد الثانوية الفندقية والتقت عمرو شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد وأمين صندوقها محمد السمان، حيث تحاورا عن بعض مستحدثات الأمور التعليمية على ساحة التعليم الفني بحضور العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.