أولى بالرعاية.. برلمانية تطالب بتطبيق العدالة الصحية بين مرضى الأورام

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تطبيق العدالة الصحية بين مرضي الأورام وتوحيد بروتوكولات العلاج بين هيئات وزارة الصحة المختلفة.

وأضافت سعيد في طلبها أن عدم توحيد البروتوكولات يعيق حصول بعض المرضى علي بعض أصناف العلاج، لافتة إلى أنه حال توفير هذه الأصناف يلجأ المريض لمزيد من الخطوات مما يهدر الوقت و الجهد.

وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن مريض السرطان في أمس الحاجة لهذا الوقت و الجهد فهم أولي الناس بالرعاية و الدعم ، موضحة أن توحيد بروتوكولات العلاج يزيد من حالة الرضي العام واحساسهم بالمساواة ويطبق الحق الدستوري بالعدالة الصحية.