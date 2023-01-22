قرار جديد من وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، تكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة.
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1617185264836689920?t=YV9W4toJyGDzhYfKYKchGA&s=19
ومن جهه أخرى، أفادت صحيفة النهار الكويتية بأن وزير الخارجية الكويتي أصدر مرسوما بنقل السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح سفير الكويت لدى السعودية إلى ديوان وزارة الخارجية.
في سياق اخر؛ صدر مرسوم بتعيين قيادي في ديوان ولي عهد الكويت ، وجاء في المرسوم:
يُعين المستشار صلاح عتيق نجم الماجد - بالدرجة الممتازة - في ديوان ولي العهد.
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.