قرار جديد من وزارة الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، تكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة.

https://twitter.com/KSAMOFA/status/1617185264836689920?t=YV9W4toJyGDzhYfKYKchGA&s=19

ومن جهه أخرى، أفادت صحيفة النهار الكويتية بأن وزير الخارجية الكويتي أصدر مرسوما بنقل السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح سفير ‎ الكويت لدى ‎ السعودية إلى ديوان ‎ وزارة الخارجية.

في سياق اخر؛ صدر مرسوم بتعيين قيادي في ديوان ولي عهد الكويت ، وجاء في المرسوم:

يُعين المستشار صلاح عتيق نجم الماجد - بالدرجة الممتازة - في ديوان ولي العهد.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.