عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من وزارة الخارجية السعودية

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، تكليف سارة بنت عبدالرحمن السيد وكيلاً للوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة.

https://twitter.com/KSAMOFA/status/1617185264836689920?t=YV9W4toJyGDzhYfKYKchGA&s=19

ومن جهه أخرى، أفادت صحيفة النهار الكويتية بأن وزير الخارجية الكويتي أصدر مرسوما بنقل السفير الشيخ علي خالد الجابر الصباح سفير ‎ الكويت لدى ‎ السعودية إلى ديوان ‎ وزارة الخارجية.

في سياق اخر؛ صدر مرسوم بتعيين قيادي في ديوان ولي عهد الكويت ، وجاء في المرسوم:

يُعين المستشار صلاح عتيق نجم الماجد - بالدرجة الممتازة - في ديوان  ولي العهد.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

وزارة الخارجية السعودية السعودية سارة بنت عبدالرحمن السيد وزير الخارجية الكويتى الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من مفتى السعودية بعد حرق المصحف في السويد

تماسك سوق الأسهم في السعودية وسط أرتفاع أسعار النفط

ترشيحاتنا

بشأن منصة سواهر .. بيان هام من الأمن العام السعودي

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر رجب

"خائن بطبعه".. محاكمة هبة قطب لإهانتها الرجل المصري 19 فبراير

رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

مات ساجدًا.. المئات يشيعون جثمان رجل توفى أثناء صلاة العصر في سوهاج

استدعاء أمير مرتضى.. مجلس الزمالك يحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

مش تخينة.. شاهد| أول ظهور لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها

منتشرة بالأسواق.. طبيب يحذر من شراء هذه الأجبان | تصيبك بالسرطان

في اليوم العالمي للحضن.. 3 فوائد لن تصدقها

فيديو

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ