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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

46 مليار جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 6 أشهر

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،عن ارتفاع أرباحها الشركة بنسبة 10.4% خلال أول 6 أشهر من العام المالي الجاري 2022/2023.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل اليوم،تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 46.41 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 42.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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وأشارت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل إلى ارتفاع إيراداتها إلى 500.26 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 440.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 45.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 44.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

منتجات الشركة

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.


وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام

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