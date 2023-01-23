بهدف توفير الدولار.. رئيس الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل تصدير العقار.. فيديو

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث عن أهمية تصدير العقار.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المٌذاع عبر فضائية "أون إي"،: "نبحث امكانية اتاحة تمويل للحاجزين من الخارج بالدولار، لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي".

وأشارت: "رئيس الوزراء أصدر تكليفات بعمل لجنة مصغرة لوضع تصور لهذا الموضوع، وسيتم دراسة كل المعطيات"، موضحه: "العقار منتج مثل أي منتج".

وتابعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي،: "الصندوق سيعمل على الاستفادة من تجارب الدول في بيع العقار، وتوفير الدولار بصورة كبيرة، من خلال توفير الإقامات، وخلافه".