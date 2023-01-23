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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد سعودي: موسيماني صنع من الفسيخ شربات مع أهلي جدة.. ورونالدو قوة ناعمة

صدى البلد

قال الناقد الرياضي السعودي أحمد الشمراني، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، تبقى دائمًا الأفضل والأهم بين الديربيات العربية، ولها خصوصيتها، مشددًا أنه ديربي تاريخي.

 

وأضاف الشمراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مباراة القمة، مساء السبت، كانت رائعة، وتسودها الروح العالية، بالإضافة إلى الأداء التحكيمي الجيد.

 

وعن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي، قال إنه مدرب مغامر وافق على تولي مهمة الفريق، لقوة الاسم، فضلًا عن صعوبة المنافسة، موضحًا أن الجنوب إفريقي استطاع أن يصنع من «الفسيخ شربات».

 

وشدد أن موسيماني عالج الكثير من المشاكل لدى الأهلي، ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة منذ توليه المهمة، بينما كريستيانو رونالدو مع النصر، استمرار لتقدم كبير للرياضة السعودية.

 

وأشار إلى أن مباراة النصر ضد الاتفاق، شهدت مدرجات ممتلئة عن آخرها، نصفها من جماهير رونالدو، الذين كانوا متواجدين في المدرجات من أجل «الدون»، وهو ما يؤكد حجم المكاسب الكبيرة بانتقال اللاعب البرتغالي إلى الدوري السعودي.

 

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