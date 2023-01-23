محمد الإسكندراني لـ بلاد طيبة: أصداء إيجابية من الفيتور الإسباني عن سياحة مصر

حل الكاتب الصحفي محمد الإسكندراني، المتخصص في الشأن السياحي بموقع صدى البلد ، ضيفا على برنامج "بلاد طيبة" المذاع على الفضائية المصرية ، والذى تقدمة الإعلامية ريم الشافعي برئاسة تحرير محمد الجندي وإخراج نورهان البيلي .

قال الكاتب الصحفى محمد الإسكندراني ، إن معرض الفيتور السياحي 2023 أهم ثالث معرض في العالم وأكبر تجمع للدول الناطقة بالاسبانية ، لافتا أن القطاع السياحي المصري شارك بـ 32 عارض من الشركات السياحية و الفنادق لنملس أصداء إيجابية من حجم التعاقدات السياحية ، متوقعا أن يشهد النصف الأول من 2023 الجاري ارقام جيدة للسياحة الثقافية.



وأضاف الإسكندراني، أن زار معرض الفيتور الإسباني قرابة الـ 120 الف زائر هذا العام ، لافتا أن المؤشرات الأولية للقطاع السياحي سيشهد طفرات سياحية متتالية فى ظل استراتيجية الدولة نحو دعم السياحة ،واصفا أن المتحف المصري الكبير ملهم السياحة الثقافية في العالم ،و المتوقع ان يكون هناك افتتاح عالمي له بمشاركة الرؤساء و الملوك.

استكمل حديثة قائلا : أن هناك تساؤلات عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، و الذى شهد مؤخرا عروض فنية تجريبية بشكل عالمي ، واصفا ان مصر هى من تصنع الحضارة التى تبهر العالم ، موضحا أن مصر ليست مجرد مقومات سياحية فقط بل تاريخ يعشقة الملايين.

طرح الاسكندراني فكرة الاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بالقطاع السياحي من تطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية والتوجه نحو سياحة الاون لاين ، مؤكدا هي من ستقود القطاع السياحي مستقبلا فوجب البناء و الاستثمار فيها .

اوضح ان القطاع السياحي لديه اولوية للاستثمار السياحي في منطقة الصعيد ، لضخ الفنادق و المنشآت السياحية والمناطق الترفيهية ، ليكون هناك اولوية له فى اطار جذب الاستثمار لزيادة التدفقات السياحية التى تستهدفها الدولة لتحقق 30 مليون سائح في العام بعائد 30 مليار دولار سنويا.

اقترح الاسكندراني الاستثمار في انشاء أكاديمية تعليمية او مدارس الترميم لاستقطاب الطلاب حول العالم للدراسة في مدارس مصرية متخصصة بالدولار، مؤكدا مصر فريدة فى ذلك المنتج السياحي التعليمي ولايمكن ان يقلدها أحد.

