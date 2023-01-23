عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد الإسكندراني لـ بلاد طيبة: أصداء إيجابية من الفيتور الإسباني عن سياحة مصر

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الاسكندرانى و الإعلامية ريم الشافعي

حل الكاتب الصحفي محمد الإسكندراني، المتخصص في الشأن السياحي بموقع صدى البلد ، ضيفا على برنامج "بلاد طيبة" المذاع على الفضائية المصرية ، والذى تقدمة الإعلامية ريم الشافعي برئاسة تحرير محمد الجندي وإخراج نورهان البيلي .

قال الكاتب الصحفى محمد الإسكندراني ، إن معرض الفيتور السياحي  2023 أهم ثالث معرض في العالم وأكبر تجمع للدول الناطقة بالاسبانية ، لافتا أن القطاع السياحي المصري شارك بـ 32 عارض من الشركات السياحية و الفنادق لنملس أصداء إيجابية من حجم التعاقدات السياحية ، متوقعا أن يشهد النصف الأول من 2023 الجاري ارقام جيدة للسياحة الثقافية.


وأضاف الإسكندراني، أن زار معرض الفيتور الإسباني قرابة الـ 120 الف زائر هذا العام ، لافتا أن المؤشرات الأولية للقطاع السياحي سيشهد طفرات سياحية متتالية فى ظل استراتيجية الدولة نحو دعم السياحة ،واصفا أن المتحف المصري الكبير ملهم السياحة الثقافية في العالم ،و المتوقع ان يكون هناك افتتاح عالمي له بمشاركة الرؤساء و الملوك.

استكمل حديثة قائلا :  أن هناك تساؤلات عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ، و الذى شهد مؤخرا عروض فنية تجريبية بشكل عالمي ، واصفا ان مصر هى من تصنع الحضارة التى تبهر العالم ، موضحا أن مصر ليست مجرد مقومات سياحية فقط بل تاريخ يعشقة الملايين.
طرح الاسكندراني فكرة الاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بالقطاع السياحي من تطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية والتوجه نحو سياحة الاون لاين ، مؤكدا هي من ستقود القطاع السياحي مستقبلا فوجب البناء و الاستثمار فيها .

اوضح ان القطاع السياحي لديه اولوية للاستثمار السياحي في منطقة الصعيد ، لضخ الفنادق و المنشآت السياحية والمناطق الترفيهية ، ليكون هناك اولوية له فى اطار جذب الاستثمار لزيادة التدفقات السياحية التى تستهدفها الدولة لتحقق 30 مليون سائح في العام بعائد 30 مليار دولار سنويا.

اقترح الاسكندراني الاستثمار في انشاء أكاديمية تعليمية او مدارس الترميم لاستقطاب الطلاب حول العالم للدراسة في مدارس مصرية متخصصة بالدولار، مؤكدا مصر فريدة فى ذلك المنتج السياحي التعليمي ولايمكن ان يقلدها أحد.
 

الكاتب الصحفى محمد الاسكندرانى الصحفي محمد الاسكندرانى برنامج بلاد طيبة الفضائية المصرية معرض الفيتور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

دعاء أول ليلة في شهر رجب..يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

أعلى سعر للدولار اليوم الاثنين 23-1-2023

بمواصفات متميزة.. هاتف قادم من موتورولا للشباب بسعر مناسب

الحكومة الكويتية تعتزم تقديم استقالتها اليوم على خلفية الأزمة السياسية الأخيرة.. تفاصيل

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

هل أمر الرسول بصيام أول يوم من رجب؟.. الإفتاء تطفئ الفتنة بـ9 حقائق

هبوط أسعار النفط عالميًا بسبب عطلة رأس السنة القمرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج 5 أمراض غير متوقعة.. من الآن تناول الماء في وعاء نحاسي وإليك الأسباب

أقوى من المسكنات آلاف المرات.. 4 حيل خارقة للتخلص من ألم المفاصل

بزيادة وزن ملحوظة.. هند صبري تثير الجدل على السجادة الحمراء

أكثر من نص مليون.. نانسي عجرم تثير الجدل بعد ظهورها بفستان من إيلى صعب

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ