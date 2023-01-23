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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ملك موسى: فيريرا يتعامل مع السوشيال ميديا ويعاند الجماهير

صدى البلد

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتعامل مع السوشيال ميديا، ويعاند الجماهير.

وتابعت ملك خلال تواجدها مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المدير الفني لديه بعض الصحفيين هنا، ينقلوا له كل ما يدور على السوشيال ميديا، والمدرب يرفض تعديل التشكيل كنوع من المعاندة".

وأضافت موسى: "هناك أزمة داخل الزمالك وعلى سبيل المثال أزمة أحمد فتوح وعبدالله جمعة وأمر المنشطات، المدير الفني حاول احتواء الأمر، ولكن هناك انفلات واضح داخل غرفة ملابس الفريق".

واختتمت: "المدير الفني لم يرغب في ضم عمر جابر، والنادي هو من أقنعه وبعد ذلك تم الاعتماد عليه، والمدرب أكد في تصريحات إعلامية لبلاده أنه لم يرغب في ضم عدد من الصفقات".

 

وفي سياق متصل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي أن محمود شبانة مدافع الفريق المعار لنادي سموحة سيعود للفريق غدا بعدما طلب النادي قطع إعارته رسميا في ظل حاجة الزمالك لخدماته.

وكان الزمالك أعار محمود شبانة لسموحة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يطلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عودته في يناير.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.

 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض المعار للاتحاد غدا خاصة وأنه تمت إعارته للنادي السكندري مجانا.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم:" سنعيد المبالغ التي حصل عليها محمود علاء من الاتحاد على أن يعود اللاعب للفريق في يناير الجاري.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيتم التقدم غدا بمذكرة رسمية لرابطة الأندية ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" كهربا تجاوز وأخطأ في حق نادي الزمالك باحتفاله عقب المباراة، كما أنه شارك في المباراة وهو هارب وموقف، وإذا كان سموحة تغاضى عن حقه فنحن لن نترك حقنا".

وتابع  قائلا:" ننتظر أن يعاقب نادي المبادئ اللاعب بعدما تجاوز في حق نادي الزمالك عقب لقاء القمة ".

ملك موسي

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IMG-20221012-WA0023

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