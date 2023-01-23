إسكان الشيوخ تشيد بجهود الحكومة للإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ

أشاد النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بالجهود والمتابعة المستمرة من الحكومة للإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن " أبو حرب " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التى أشاد بآليات عمل المنظومة، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية المختلفة واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة وتسهيل حركة التجارة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.

وقال النائب فايز أبو حرب إن هذه الجهود الناجحة كانت لها تأثيراتها الإيجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية وتوفير مختلف السلع موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على جهودها المبذولة فى هذا الملف المهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق"ACI"وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI"، وكذلك مؤشرات الأداء، في الموانئ البحرية المختلفة، ومطار القاهرة الجوي.